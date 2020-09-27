Öğrenciler, ’Avrupa Okul Sporları Günü’nde doyasıya eğlendi
MERSİN'İN MERKEZ MEZİTLİ İLÇESİNDEKİ BİRCAN TÜFEKÇİOĞLU ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIMEVİ'NDE, 'AVRUPA OKUL SPORLARI GÜNÜ' KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER, UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ OYUNLARI OYNADILAR.
Mersin’in merkez Mezitli ilçesindeki Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi’nde, ’Avrupa Okul Sporları Günü’ kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynadılar.
Etkinlik kapmasında ayrıca satranç bilgilerini tazeleyerek bisiklet süren öğrenciler, öğretmenler eşliğinde gerçekleşen ve toplamda 120 dakika süren programda, eğlencenin yanı sıra fiziksel aktivitelerini de geliştirdiler.
Sporu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “İlçemizdeki vatandaşlarımız ile birlikte Avrupa Hareketlilik Haftası’nı geniş çaplı etkinliklerle geride bıraktık. Sporun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yaygınlaşması için çeşitli branşlarda kurslarımız mevcut. Ayrıca Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi’ndeki öğrencilerimize, bisiklet sürmeyi öğrenmeleri için şart koşuyoruz. Tüm öğrencilerimiz mezun olduktan sonra bisiklet kullanmayı öğrenmiş oluyor. Sporun ve fiziksel aktivitenin derslere olan olumlu katkılarını biliyoruz. Çocuklarımıza eğitimlerinin yanında fiziksel aktivitelerini güçlendirecek imkanlar sunuyoruz. Tüm dünyada gerçekleşen ’Avrupa Okul Spor Günü’nü bizde okulumuzun oyun alanında gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz neşeli ve faydalı oyunlar oynadılar. Katılım gösteren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz’’ dedi.
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