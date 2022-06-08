Nokta Okçuluk Mersin’den yeni bir başarı daha

MERSİN (İHA) – Mersin’de gerçekleştirilen okullararası badminton il yarışmalarında Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü sporcuları, minikler kategorisinde takım halinde şampiyonluk ve üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Okullararası Badminton İl Şampiyonası 6-7 Haziran 2022 tarihleri arasında Mersin Tenis Kompleksinde gerçekleştirildi. Yarışmalarda Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü sporcuları, minikler kategorisinde takım halinde şampiyonluk ve üçüncülük elde etti. Vali Şenol Engin İlkokulu adına yarışmaya katılan Ecrin Erva Eren, Baran Karadavut, Elif Ece Gürsel, Buglem Doğan, Mehmet Mansur Bıldırcın, Berk Öztürk, Mesut Toy il şampiyonu oldu. Aynı yarışmada, Ahmet Hocaoğlu İlkokulu adına yarışmaya katılan Miray Ordu, Doruk Nergiz, Cihan Parpucular, Uzay Yıldızoğulları, Sümeyra Çoşkuner, Burçe Karakuş ise takım halinde üçüncülük elde etti.

Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü Başkanı Aytekin Ataş, kulüplerinin bugüne kadar okçuluk branşında birçok başarıya imza attığını söyledi. Ataş, "Şimdilerde değerli antrenörümüz Hakan Uysal’ın özverili çalışmaları neticesinde badminton branşında da aynı başarıları gösterecek ve en kısa zamanda Milli Takıma sporcu göndermeyi hedefleyecektir. Kulübümüz sporcularının okullar adına katıldığı yarışmalarda bizlere destek olan Vali Şenol Engin Okul Müdürü Mustafa Karaaydın’a, Ahmet Hocaoğlu Okul Müdürü Salman Erol’a ve kurum müdürlerine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, kulübümüz antrenörü Hakan Uysal ve birlikte çalışan Muharrem Okur ve Özlem Eren hocamıza, sporcularımızı Ankara’da misafir eden ve sporcularımıza yapmış oldukları malzeme desteği için Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik’e teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.