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Nida Beyoğlu Arslan: “Kadınlar girişimden korkmamalı”

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, kadınların iş hayatında daha aktif rol almaları için devlet tarafından sağlanan teşvikleri takip ederek, bu destek ve teşvikleri en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

MERSİN 11.11.2021, 13:18
Nida Beyoğlu Arslan: “Kadınlar girişimden korkmamalı”

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, kadınların iş hayatında daha aktif rol almaları için devlet tarafından sağlanan teşvikleri takip ederek, bu destek ve teşvikleri en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Nida Beyoğlu Arslan, kadınların iş hayatında daha fazla yer almalarını değerlendiren bir açıklama yaptı. İş kurmak isteyen kadınlara yönelik KOSGEB’in sağladığı desteklerle birçok kadının çok farklı yerlere gelebileceğini belirten Arslan, "Kadınlarımız girişimden korkmamalı" dedi.

KOSGEB’in iş kurmak isteyenlere yönelik birçok olanak sağladığını söyleyen Arslan, "KOSGEB destek programları kapsamında 1990-2002 döneminde 4 bin 71 KOBİ’ye 14,5 milyon lira destek sağlanmışken, 2002-Haziran 2021 döneminde 529 bin 560 KOBİ’ye 12 milyar lira geri ödemesiz, 9 bin 707 KOBİ’ye 1,4 milyar lira geri ödemeli olmak üzere toplam 13,4 milyar lira destek sağlandı. 2003’ten itibaren uygulanan KOSGEB kredi faiz destekleri kapsamında 2003-Haziran 2021 döneminde 523 bin 511 KOBİ’ye 6,5 milyar lira destek sağlanmış olup KOSGEB katkısı ile 50,44 milyar liralık kredi hacmi oluşturuldu. 2003’e kadar yaklaşık bin kişiye girişimcilik eğitimi verilmişken, 2003-2021 tarihleri arasında yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye girişimcilik eğitimi verildi. Burada kadınların katılım oranı 720 bin 839 kişi ile yüzde 45’in üzerinde. Bu eğitimler, ’KOSGEB e-Akademi’ kurularak, tüm vatandaşların istifadesine e-Devlet üzerinden online şekilde ücretsiz sunuldu. Devletin şu an düşük, orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100 bin, orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200 bin, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere ise 300 bin lira hibe desteği var. Özellikle iş kurmak isteyen kadınlarımızın bu desteklerden yararlanmak için mutlaka başvuru yapmaları gerekiyor" dedi.

"5-6 kadın bir araya gelerek üretim tesisi kurabilir"

Yüksek teknoloji ürünler üreten firmalara önemli destekler sağladığını belirten Arslan, 5-6 kadın girişimcinin bir araya gelerek üretim tesisi kurabileceklerini, böylece sanayi alanındaki kadın girişimci sayısının artacağını söyledi. Arslan, "Günümüzde sanayi girişimleri, iş kurmak isteyen herkesin maliyet noktasında gözünü korkutmuştur. Fakat 5-6 kadın bir araya gelerek devletin sağladığı destekler ile birlikte bir üretim tesisi kurabilirler. Bu da kadın girişimcilerimizin sanayi alanında daha aktif olmaları demektir. Şu anda katma değeri yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri üretimine ciddi oranda bir destek var. İş kurmak isteyen kadın girişimcilerimiz, bu destekleri araştırarak bu imkanlardan faydalanmalıdır" ifadelerini kullandı.

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