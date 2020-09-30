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Narkotik polisi, vatandaşları uyuşturucu konusunda bilgilendiriyor

MERSİN'DE NARKOTİK POLİSİ, VATANDAŞLARI UYUŞTURUCU KULLANIMI VE MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR.

MERSİN 30.09.2020, 16:08
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Narkotik polisi, vatandaşları uyuşturucu konusunda bilgilendiriyor

Mersin’de narkotik polisi, vatandaşları uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığına karşı bilgilendirmeye devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarının yanı sıra kentin yoğun olan noktalarında ’Narko Rehber’ stantları açarak vatandaşları bilgilendirdi.

Bu kapsamda Kazanlı uygulama noktasında durdurdukları araç sürücülerine broşürler de dağıtan ekipler, vatandaşlara uyuşturucunun zararlarını anlatan Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) projesi hakkında da bilgilendirme yaptı.

’Narko Rehber’ uygulamasının belirli periyotlarla devam edeceği ve vatandaşların bilgilendirmelerinin süreceği belirtildi.

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