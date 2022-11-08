Mersin’de bu yılı 8’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Narenciye Festivali’nin en renkli etkinliklerinden biri olan ‘narenciye’ temalı defilenin hazırlıkları sürüyor.

12-13 Kasım tarihlerinde Adnan Menderes Bulvarı’nda düzenlenecek olan 8. Uluslararası Narenciye Festivali’nin hazırlıkları devam ediyor. Festival çerçevesinde her yıl düzenlenen narenciye temalı defile bu yıl da Mersinlilere karnaval havası yaşatacak. Narenciye Festivali’nde narenciye renkleri, çeşitli tasarım ve el emeğinde buluşacak.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü öğretmen ve öğrencileri tarafından özel olarak hazırlanan tasarım, boya, baskı, nakış ve dikiş aşamalarından geçen giysiler, defile için son şeklini almaya başladı. 8. Uluslararası Narenciye Festivali’ne özel narenciye temasının işlendiği, turuncu, yeşil ve sarının hakim olduğu el emeği giysiler, festival ziyaretçileri için podyuma taşınacak.