Narenciye Festivalinde Mezitli standına yoğun ilgi

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Mersin Uluslararası Narenciye Festivalinde Mezitli Belediyesinin standı beğeni kazandı.

2 gün süren Narenciye Festivali sona erdi. Farklı kent ve ülkelerden gelen tüm ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen Mezitli standında misafirlere limonata ve narenciye ürünlerinden yapılmış kek ikram edildi. Çalınan müzik eşliğinde, vatandaşlar halay çekti, çiftetelli oynadı. Eşi Sembol Tarhan’la birlikte misafirleri ağırlayarak ikramlarda bulunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, fotoğraf çekme isteklerini de kırmadı.

Festivallerin insanların bir araya gelmesi ve kaynaşmasında son derece önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Neşet Tarhan, “Çalışanlarımız günlerdir insanların burada olmaktan mutluluk duyacakları bir alan hazırladı. Festival alanındaki en renkli bölümün Mezitli standı olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Konuklarımızın da bunu dile getirmeleri memnuniyet verici. Biz iki gün boyunca insanlarımız eğlensin, halay çeksin ve ikramlarımızdan tatsın istiyoruz. Halay çekerken yanında kim var bilmeden, hangi siyasi görüşte olduğunu umursamadan geliyor halaya katılıyor. Bu tür festivallerin daha çok ve daha geniş katılımlı olmasını ümit ediyor standımıza gelen tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.