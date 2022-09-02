Mut’ta yer fıstığında 800 ton rekolte bekleniyor

Mersin’in Mut ilçesinde alternatif ürün olarak yetiştirilen yer fıstığının hasadına başlandı. Bu yıl 800 ton rekolte bekleniyor.

Kadıköy Mahallesi’nde alternatif ürün olarak yetiştirilen yer fıstığı hasadının başlamasıyla nedeniyle Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ve mahalle muhtarı Mustafa Şahin, yer fıstığı üretimi hakkında üreticilerden bilgi aldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, yıl boyunca tarımsal üretimin yapıldığı ilçede alternatif ürün olarak yetiştirilen yer fıstığının, Konya, Ankara, Antalya gibi illere gönderildiğini söyledi. Üretimi yapılan yer fıstığının kilosunun, toptan 20 TL, perakende olarak ise 30 TL’den satıldığını belirten Bayır, "İlçe genelinde bin dekar arazide ekimi yapılan yer fıstığı rekoltesinin, bu yıl 800 ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor” dedi.