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Mut’ta sokak hayvanları unutulmadı
Mersin’in Mut ilçesinde belediyesi ekipleri, kedi, köpek ve kuşların aç kalmaması için sokaklara mama ile yem bıraktı.
MERSİN 03.01.2021, 09:15
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Mersin’in Mut ilçesinde belediyesi ekipleri, kedi, köpek ve kuşların aç kalmaması için sokaklara mama ile yem bıraktı.
Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle hafta sonları günün her saati uygulanan kısıtlamayla birlikte boş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz ve doğal hayattaki hayvanlara yönelik Mut Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince besleme çalışmaları gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Volkan Şeker’in talimatıyla özel kedi ve köpeklere mama, kuşlara ise yem bırakıldı.Başkan Volkan Şeker, yaptığı açıklamada, ekiplerin sadece kedi ve köpekler için değil tüm canlılar için çalıştığını belirterek, "Doğal ortamda yaşayan güvercin, kumrular, serçeler onlar da bizim canlarımız" dedi.
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