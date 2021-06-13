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Mut’ta Mehmet Çetin ve Hacı Doğan adına veteran maçı

Mut İdman Yurdu Belediye Spor Kulübü vefat eden futbolcular Mehmet Çetin ve Hacı Doğan adına veteran maçı düzenledi.

MERSİN 13.06.2021, 09:08
Mut’ta Mehmet Çetin ve Hacı Doğan adına veteran maçı

Mut İdman Yurdu Belediye Spor Kulübü vefat eden futbolcular Mehmet Çetin ve Hacı Doğan adına veteran maçı düzenledi.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, maç öncesi yaptığı konuşmada, "Mut İdman Yurdu Belediye Spor Kulübünün unutulmaz futbolcularından Mehmet Çetin ve Hacı Doğan, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Yalnız onlar bizim gönlümüzde kalbimizde hala yaşamaktadır. Onları bugün aileleriyle birlikte bir kez daha olsun anıyor ve mekanları cennet olsun diyoruz. Kalbimizde ömür boyu yaşamaya devam edeceklerdir” dedi.

Duaların okunduğu anma programının ardından Mehmet Çetin ve Hacı Doğan’ın ailesine plaket verildi. Gözyaşını tutamayan Mehmet Çetin’in eşi Safiye Çetin, "O benim gönlümde kalbimde ölmedi yaşamaya da devam edecek" dedi.

Ardından emektar futbolcularla Mut İdman Yurdu Belediyespor arasında maç oynandı.
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