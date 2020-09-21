banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Maske üretiminin yüzde 80'i merdiven altı
Maske üretiminin yüzde 80'i merdiven altı
Borsa ilk yarıda düştü!
Borsa ilk yarıda düştü!
Uzaktan eğitime yeni formül
Uzaktan eğitime yeni formül
"Fındık fiyatlarının 25 lira bandını geçmesi gerekiyor"

Mut’ta kaçak avcılara göz açtırılmıyor

MERSİN'İN MUT İLÇESİNDE KAÇAK AVCILARA MUT DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞEFLİĞİNCE 14 KİŞİYE 4915 SAYILI KANUNA MUHALEFETTEN İŞLEM YAPILDI.

MERSİN 21.09.2020, 16:55
1
Mut’ta kaçak avcılara göz açtırılmıyor

Mersin’in Mut ilçesinde 14 kaçak avcıya işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Mersin Şube Müdürlüğüne bağlı, Mut Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince, yasadışı avcılıkla mücadele kapsamında yapılan av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında son 3 ay içerisinde 14 kişiye 4915 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

Avda kullanılan ve kabahatin konusunu oluşturan 3 adet araç, 2 adet motosiklet, 10 adet bıldırcın sesi çıkaran cihaz, 7 adet av tüfeği ile kabahatin işlenmesi suretiyle elde edilen 3 adet tavşana el konuldu. Şahıslara 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanuna muhalefet ettiklerinden dolayı 31 bin TL idari para cezası ve 2 bin 868 TL tazminat olmak üzere toplam 33 bin 868 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca biyolojik çeşitlilik ve av yaban hayatının izlenmesi amacıyla kurulmuş olan foto kapan görüntülerinden de 4 kişi hakkında gerekli işlemler yapıldığı bildirildi.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:28
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Kasımpaşa 2 3
8. Hatayspor 1 3
9. Sivasspor 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Fenerbahçe 1 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Adanaspor 2 4
4. Adana Demirspor 1 3
5. Balıkesirspor 2 3
6. Ümraniye 1 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Akhisar Bld.Spor 2 1
13. Altay 2 1
14. Samsunspor 1 1
15. Eskişehirspor 2 1
16. Giresunspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Boluspor 1 0
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Leeds United 2 3
10. Chelsea 2 3
11. Newcastle 2 3
12. Aston Villa 0 0
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. Sheffield United 1 0
17. West Ham 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378