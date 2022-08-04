Mut’ta fıstık hasadı başladı

Mersin’in Mut ilçesinde Antep fıstığına alternatif olarak üretilen Mut fıstığı hasadına başlandı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mut Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Geçimli Mahallesi’nde 1998 yılında yapılan özel ağaçlandırma çerçevesinde, köy tüzel kişiliğine verilen 300 hektarlık sakız ağaçları aşılanarak fıstık üretimine başlandı. Köy halkına kazanç sağlamak adına tahsisi yapılan, yaklaşık 300 hektar alan üzerinde bulunan fıstık ağaçlarından hektarda 1 tona kadar verim alınıyor.

Sabah erken saatlerde toplanan fıstıklar kabuk soyma makinasına getirilip buradan kurutma için çatılara seriliyor. 300 tondan fazla verim beklenen fıstıklar, çeşitli alanlarda kullanılmak üzere piyasaya sürülerek köy halkının gelir kapısı haline geliyor.