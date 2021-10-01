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Mut’ta ekmek 2 lira oldu

Mersin’in Mut ilçesinde pide ve somun ekmeğe zam yapıldı.

MERSİN 01.10.2021, 14:24
Mut’ta ekmek 2 lira oldu

Mersin’in Mut ilçesinde pide ve somun ekmeğe zam yapıldı.

Mut Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Köğce, ilçedeki fırıncıların zam talebini Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odasına gönderdiklerini bugünden itibaren de pide ve somun ekmeğin fiyatında ve gramajında artışa gidildiğini söyledi. Köğce, daha önce 1.5 TL’dan satılan 200 gram ekmeğin 230 grama çıkarılarak fiyatının da 2 TL’ye yükseltildiğini kaydetti.

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