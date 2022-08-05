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Mut’ta doğalgaz altyapı çalışması başladı

Mersin’in Mut ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları başladı.

MERSİN 05.08.2022, 16:20
Mut’ta doğalgaz altyapı çalışması başladı

Mersin’in Mut ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları başladı.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mut Doğalgaz Altyapı Projesi çerçevesinde ilk etapta 3 mahalleye şebeke montaj imalatı gerçekleştirilerek kış öncesinde konutlara doğalgaz verilmesinin planlandığını söyledi. Şeker, "Vatandaşımıza hizmet için buradayız. Doğalgaz çalışmalarının bitiminden sonra kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızın yapımına başlayacağız. İlçemize kazandırılmasına katkı sağlayanlara teşekkür ederim” dedi.

Doğalgaz çalışmalarının başladığı Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Yusuf Kögce ise doğalgaza kavuşacak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

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