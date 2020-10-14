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Mut’ta 2 bin 500 aileye kömür yardımı
MERSİN’İN MUT İLÇESİNDE 2 BİN 500 AİLEYE 625 TON KÖMÜR DAĞITIMINA BAŞLADI.
MERSİN 14.10.2020, 08:55
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Mersin’in Mut ilçesinde 2 bin 500 aileye 625 ton kömür dağıtımına başladı.
Edinilen bilgiye göre, Mut Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bu yıl toplam bin 625 ton kömür dağıtılacak.
Kaymakam Muammer Köken, ilçede ihtiyaç sahibi 2 bin 500 ailenin belirlendiğini, tahsis edilen bin 625 ton kömürü de hane başı 650 kilo olarak dağıtmaya başladıklarını söyledi.
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