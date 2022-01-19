Mut’ta 1 mahallede eğitime ara verildi

Mersin’in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden ulaşım sağlanamayan yayla mahallelerinde bulunan Ere Dağ Pazarı İlk ve Ortaokulu, 1 gün süreyle tatil edildi.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı, sis, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım sağlanamayan Ere Dağ Pazarı İlk ve Ortaokulu, 1 gün süreyle tatil edildi.