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Mut’ta 1 mahallede eğitime ara verildi
Mersin’in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden ulaşım sağlanamayan yayla mahallelerinde bulunan Ere Dağ Pazarı İlk ve Ortaokulu, 1 gün süreyle tatil edildi.
MERSİN 19.01.2022, 10:10
Mersin’in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden ulaşım sağlanamayan yayla mahallelerinde bulunan Ere Dağ Pazarı İlk ve Ortaokulu, 1 gün süreyle tatil edildi.
Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı, sis, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım sağlanamayan Ere Dağ Pazarı İlk ve Ortaokulu, 1 gün süreyle tatil edildi.