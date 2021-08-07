Mut Yerköprü Şelalesi ve Karaekşi piknik parkı ziyarete kapatıldı

Mersin’in Mut ilçesinde ziyaretçi rekoru kıran Yerköprü Şelalesi, orman yangınları nedeniyle ziyarete kapatıldı.

2009 yılında Tabiat Anıtı olarak tescillenen ve bu yıl işletmesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Mut Belediyesine devredilen Yerköprü Şelalesi, orman yangınları gerekçe gösterilerek Belediye tarafından 31 Ağustos tarihine kadar ziyarete kapatıldı. Aynı gerekçeyle ilçedeki Karaekşi Milli Parkı da ziyarete kapatıldı.

Belediye tarafından Yerköprü Şelalesi ve Karaekşi Milli Parkı’yla ilgili belediye yapılan açıklamada “Ülkemizde artan orman yangınları sebebi ile Mersin Valiliği’nin 30.07.2021 tarih ve 26002637-010.06.01-16306 sayılı genel emir gereğince Mut Belediyemizce işletilen

Karaekşi Tabiat Parkı ve Yerköprü Şelalesi Tabiat Anıtı 31.08.2021 tarihine kadar geçici olarak kapatılmıştır” denildi.