Son Dakika
Mut TSO Başkanlığına Sezer seçildi
Mut Ticaret ve Sanayi Odası (Mut TSO) Başkanlığına Şahin Sezer seçildi.
MERSİN 16.10.2022, 11:59
Mut Ticaret ve Sanayi Odası (Mut TSO) Başkanlığına Şahin Sezer seçildi.
15 meclis üyesinin oy kullandığı, yargı gözetiminde yapılan seçimde Mut TSO Başkanlığına Şahin Sezer, yönetim kurulu üyeliklerine Akın Çelik, Emre Özen, Hikmet Küçük ve Nebi Taşar seçildi.
Meclis Başkanlığına Ahmet Çetin, başkan yardımcılıklarına ise Osman Mikail Can ve Mustafa Bulgaz getirildi.