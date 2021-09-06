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Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl görevine başladı

Mersin’in Mut İlçe Kaymakamlığına atanan Batuhan Bingöl görevine başladı.

MERSİN 06.09.2021, 11:57
Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl görevine başladı

Mersin’in Mut İlçe Kaymakamlığına atanan Batuhan Bingöl görevine başladı.

Adıyaman’ın Sincik İlçe Kaymakamı iken Mersin Mut ilçe Kaymakamlığına atanan Batuhan Bingöl, ilçede kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları tarafından karşılandı.

Görevine başlayan Kaymakam Bingöl, Mut ilçesine atandığı için mutlu olduğunu ifade ederek, ilçeyi tanıtmak ve sorunlarını çözmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

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