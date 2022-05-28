Mut Kayısı Kültür ve Sanat Festivali 3 Haziran’da başlıyor

Mersin’in Mut ilçesinde gerçekleştirilecek Kayısı Kültür ve Sanat Festivalinin 60’ıncısı bu yıl 3-4 ve 5 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Festivale yurt dışı ve içinden önemli konukların davet edildiği belirtildi.

3 Haziran Cuma günü Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda saat 14.00’de festival açılışının ardından Mut Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösterisi, kayısı yeme yarışması, dilek havuzuna kayısı dökülmesi, sergi ve resim sergisi açılışları yapılacak. Birinci gün akşam bölümünde ise Sevgi Parkı’nda Musa Eroğlu ve Kıraç’ın konseri düzenleneceği, ikinci günü gündüz bölümünde satranç turnuvası, karakucak güreş müsabakası ve trap atış yarışması yapılacağı kaydedildi. Akşam bölümünde ise Mustafa Ceceli ve Savaş Korkmaz konser verileceği, üçüncü gününde de sportif etkinlikler, düzenleneceği aktarıldı.

Festivale herkesi davet eden Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Sofralık kayısıda Türkiye’nin yüzde 85’ini karşılayan bir ilçe olduklarını ifade ederek etkinliğin önemini dile getirdi.