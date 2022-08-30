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Mut Emniyet Müdürü Ozan Budak görevine başladı
Mersin Mut ilçe Emniyet Müdürü Yılmaz Kabakcılar’ın Mersin İl Müdürlüğü emrine atanması ile yerine Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Ozan Budak atandı.
MERSİN 30.08.2022, 08:53
Mersin Mut ilçe Emniyet Müdürü Yılmaz Kabakcılar’ın Mersin İl Müdürlüğü emrine atanması ile yerine Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Ozan Budak atandı.
Görevine başlayan Emniyet Müdürü Budak, “Mut çok güzel bir ilçe. İlçe halkının huzuru için çalışmalarımızı titizlikle yürüteceğiz. Yapmış olduğumuz vazifenin öneminin yanında, aynı zamanda görev dışında da vatandaşların sıkıntı ve problemlerini çözerek, örnek olmalıyız" dedi.
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