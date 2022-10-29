Mut Belediyesi’ne yeni araç

Mersin Mut Belediyesi araç filosuna 1 yeni hizmet aracı daha ekledi.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, daire müdürleri, koordinasyon yetkilileri, basın mensupları ve vatandaşların katıldığı organizasyonda düzenlenen törenle belediyeye kazandırılan 1 aracı tanıttı.

Törende konuşan Başkan Şeker, Mut Belediyesinin kendi imkanlarıyla ilçeye 1 hizmet aracı tahsis edildiğini belirtti. Şeker, “Belediyemize tamamı kendi imkanlarımızla 1 yeni araç kazandırdık. 1 adet Mitsubishi 6+1 çöp kamyonu bir milyon 250 TL’ye mal oldu. Bu benim dönemimde alınan 14’cü araç oldu. Mut halkımızın hizmetinde kullanacağız. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmanın ardından kurban kesildi ve dualar edildi.