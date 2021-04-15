Mut Belediyesi’nden fırınlara Ramazan denetimi

Mersin Mut İlçesinde, Ramazan ayı dolayısı ile fırınlar belediye zabıta ekiplerince sıkı denetime alındı. Belediye Volkan Şeker, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir faaliyete izin vermeyeceklerini belirterek; “Denetimlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.

Mut Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda satışı ve üretimi yapan işletmelere yönelik rutin olarak gerçekleştirilen hijyen, gramaj ve fiyat etiketi denetimleri, Ramazan ayında artarak devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı “Ramazan Ayı Tedbirleri” konulu genelge kapsamında ilçede faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerini denetleyen ekipler, salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması, kişisel ve genel temizliğin aksatılmaması, üretim ve satış yapılan alanlarda ise maske, eldiven, bone takılması, ekmek gramajları ile çalışma saatleri konusunda işletme sahiplerine ve çalışanlarına uyarılarda bulundu.

Denetimlerde ruhsat ve evrak kontrolü de yapan ekipler, genelgeye göre fırınlardaki özel sipariş de dahil olmak üzere pide ve ekmek üretiminin iftardan bir saat önce sonlandırılacağının bilgisini de verdi.

Belediye Başkanı Volkan Şeker, Korona virüs salgını nedeniyle ilçe genelinde tedbirleri en üst seviyede tuttuklarını belirterek; “Mübarek Ramazan ayı boyunca sofralarımızdan eksik olmayan ramazan pidesinin, hemşerilerimize daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşması amacıyla gramaj ve hijyen kontrolünü titizlikle gerçekleştiriyoruz” dedi.

Başkan Şeker, “Önceliğimiz halkımızın sağlığı, Vatandaşımızın her zaman sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla zabıta ekiplerimiz, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle Ramazan ayında fırın ve unlu mamul imalatı yapan işletmelere yönelik kontrollerimizi daha da yoğunlaştırdık. Amacımız, hijyen kurallarının yanı sıra vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bu işletmelerde temasın en aza indirilmesini de sağlamak. Yapılan denetimlerde ilçe esnafımızın genel manada bilinçli olduğunu ve kurallara uyduğunu görüyoruz. Bu duyarlılık için esnafımıza teşekkür ederiz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun” diye konuştu.