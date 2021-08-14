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Mut Belediyesi, Covid-19 görülen apartmanları dezenfekte ediyor

Mersin’in Mut ilçe Belediyesi, giderek artan korona virüs vakalarına karşı dezenfekte çalışmalarına hız verdi. Belediye ekipleri, vaka görülen apartmanları vatandaşların talebi doğrultusunda ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

MERSİN 14.08.2021, 09:27
Mut Belediyesi, Covid-19 görülen apartmanları dezenfekte ediyor

Mersin’in Mut ilçe Belediyesi, giderek artan korona virüs vakalarına karşı dezenfekte çalışmalarına hız verdi. Belediye ekipleri, vaka görülen apartmanları vatandaşların talebi doğrultusunda ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Türkiye genelinde yasakların kaldırılmasıyla birlikte tekrar tırmanışa geçen korona virüs (Covid-19) vakalarına karşı ilçe genelinde önlemleri sıklaştıran Mut ilçe Belediyesi, apartmanlarda dezenfeksiyon işlemlerini arttırdı.

İlçedeki vaka artışını önlemek için yürütülen çalışma kapsamında Mut Belediyesi Destek Hizmetleri ekipleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda korona virüs vakası tespit edilen apartmanlarda ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, “Apartmanlarında Covid 19 testi pozitif çıkan vaka görülüp Belediyeye yazılı olarak başvuruda bulunan vatandaşların adreslerine giden ekipler, genel kullanım alanlarını baştan aşağı dezenfekte ediyor. Özel giysili dezenfeksiyon ekipleri, kapı girişlerinden merdivenlere, asansörlerden çocuk oyun alanlarına kadar tüm ortak kullanım alanlarını ücretsiz olarak detaylı bir şekilde ilaçlayarak virüsten arındırıyoruz” dedi.

Son bir haftada 35 apartmana müdahale eden ekipler, pandemi sürecinin başından bu yana apartmanlara dezenfekte etmeye devam ediyor.
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