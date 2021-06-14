Mültecilerin sorunları masaya yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilciliği ile kentteki mültecilerin sosyal sorunları üzerine çalışmalar yürüten 27 sivil toplum kuruluşunu buluşturdu.

Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi koordinesinde gerçekleştirilen buluşmada sorunlar masaya yatırıldı. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serdal Gökayaz’ın açılış konuşmasıyla başlayan buluşmada, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc kısa bir açıklama yaptı. Toplantının devamında, STK temsilcileri kent genelinde tespit ettikleri sorunları ve yürüttükleri projeleri anlattı.

27 sivil toplum kuruluşundan 62 temsilci katıldı

Toplantıya, Mersin’de mültecilere ilişkin faaliyet yürüten yerli ve yabancı toplam 27 sivil toplum kuruluşundan 62 temsilci katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda; Mersin’deki sığınmacıların işsizlik, kayıt dışı istihdam, eğitim ve sosyal uyum gibi belli başlı sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen buluşmaya öncülük etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serdal Gökayaz, “Bu konu ile ilgili olarak çalışan tüm paydaşlarla görüş alışverişinde bulunmak amacıyla böyle bir toplantı düzenlendi. Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını dileriz” dedi.

“Sivil toplum kuruluşlarıyla görüş alışverişinde bulunmak katkımıza yol gösterecektir”

Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada sizlerle olmaktan çok memnunum. Ocak ayında Türkiye’ye atandığımdan bu yana ilk defa Mersin’e geliyorum. Büyük sayıda mültecinin ikamet etmiş olduğu bu şehri ziyaret etmekten hem çok memnun oldum hem de etkilendim. Mersin’de Suriye’den, Afganistan’dan, Irak’tan, İran’dan ve hatta çeşitli Afrika ülkelerinden çok sayıda mülteci makul şartlarda yaşıyor. Buna katkılarımızı tetkik etmeye çalışıyoruz. Bugün sivil toplum kuruluşlarıyla bu hususa ilişkin görüş alışverişinde bulunmak bizim için çok ehemmiyetli bir gelişme.”