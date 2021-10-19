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Muhtarlar fidan dikti

Mersin’in Tarsus ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla fidan dikildi.

MERSİN 19.10.2021, 11:50
Muhtarlar fidan dikti

Mersin’in Tarsus ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla fidan dikildi.

Muhtarlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, ilçe protokolü ile çok sayıda muhtar katıldı.

Çelenk sunumu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Çarşısına fidan dikimi yapıldı.

Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü, muhtarların herhangi bir siyasi parti olmadan direk halk tarafından seçildiğine dikkat çekerek, vatandaşların hizmetlerinde olduklarını söyledi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Tarsus Şubesi Başkanı Turgay Benli ise vatandaş ile devlet arasında köprü olduklarını ifade etti.

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