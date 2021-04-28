Muhtar tam kapanma öncesi çocuklara kitap dağıttı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir mahalle muhtarı 17 günlük kapanma nedeniyle çocuklara kitap dağıttı.

“Kapanmada çocuklar sıkılmasın diye kitap dağıtıyoruz” diyen Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, çocuklara en güzel hediye kitap olduğunu söyledi.

Sokak sokak 500 adet kitap dağıtan Muhtar Hüseyin Aydın, 17 günlük tam kapanma sürecinde çocukların kitap okuyarak vakit geçirmesini, okuyarak topluma yararlı bireyler olmasını istediklerini söyledi. Aydın, “17 günlük tam kapanma sürecinde telefon, bilgisayar, televizyon gibi dijital ortamda kalan çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak ve sosyal hayata daha verimli hazırlanmaları amacıyla kitaplarımızı dağıtıyoruz. Bu sokağa çıkma yasağında kitap okuyarak vakit geçirmelerini istiyoruz. İnşallah topluma yararlı bireyler olarak yaşamlarına devam ederler. Eğitim çocuklarımızdan başlıyor. Biz de elimizden geleni onlar için yapıyoruz " dedi.

Dağıtılan kitapları alan çocuklardan Furkan Demir, muhtar Aydın’a teşekkür ederek, 17 günü kitap okuyarak değerlendireceklerini söyledi.