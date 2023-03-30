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Müftülük personeli ’terör’ konusunda bilgilendirildi

MERSİN'DE MÜFTÜLÜK PERSONELLERİ, TERÖR KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ.

MERSİN 30.03.2023, 12:22
Müftülük personeli ’terör’ konusunda bilgilendirildi

Mersin’de müftülük personelleri, terör konusunda bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekiplerince, ’Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz’ projesi çerçevesinde, Yenişehir, Mezitli, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde görev yapan müftülük görevlilerine terör, terörizm, eleman kazanma yöntemleri, şüpheli paket, araç ve şahıslar, sosyal medyanın kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

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