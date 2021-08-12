Müftü Deresi bisiklet ve yürüyüş yolu yenilendi

Akdeniz Belediyesi; Müftü Deresi doğu kıyısında yer alan, Turgut Reis ile Hamidiye mahalleleri sınırları arasında bulunan bisiklet ve yürüyüş yolunda yenileme ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Mersin7in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın talimatıyla harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Müftü Deresi doğu kıyısında yer alan bisiklet ve yürüyüş yolu üzerinde kapsamlı yenileme ve düzenleme çalışması yaptı. Ekipler, civarda yaşayan vatandaşların uğrak yerlerinden biri olan bölgedeki oturma banklarını, zarar gören kilitli parke taşları ve bordürleri yeniledi. Ayrıca, alandaki aydınlatma direkleri ve çöp kovaları da yenilenirken, toprak tesviyesi yapılıp yeni çim ekilen bisiklet ve yürüyüş yolu üzerinde engelli rampası da hazırlandı. Yenilemenin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de alanda temizlik ve bakım çalışması yaptı.

“Akdeniz’in tüm yeşil alanlarında yenileme çalışması başlattık”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, yaptığı açıklamada, ilçede yer alan tüm park ve yeşil alanlarda yenileme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Gültak, “Her gün yüzlerce insanımızın gezmek, dinlenmek, spor yapmak ve bisiklet sürmek amacıyla kullandığı bu yeşil alan varlığımızı hak ettiği şekilde yenileyip yeniden hizmete açtık. Amacımız daha yeşil bir Akdeniz’e kavuşmak; yeşil alan varlığımızı arttırmak ve mevcut alanları da korumak. Akdeniz’de bulunan bütün park ve yeşil alanlarımızda yenileme çalışmalarımız kesintisiz şekilde sürecek” dedi.