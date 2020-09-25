Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası başladı
ÇUKUROVA BASKETBOL (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, 1950-1951 YILLARI ARASINDA MERSİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPAN TÜRKİYE’NİN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI MÜFİDE İLHAN’IN ANISINA DÜZENLEDİĞİ MÜFİDE İLHAN KADINLAR BASKETBOL TURNUVASI'NDA İLK GÜN MAÇLARI OYNANDI.
Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi’nin, 1950-1951 yılları arasında Mersin Belediye Başkanlığı yapan Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı Müfide İlhan’ın anısına düzenlediği ’Müfide İlhan Kadınlar Basketbol Turnuvası’nda ilk gün maçları oynandı.
Turnuvanın açılış maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol takımları karşı karşıya geldi. Fly Academy Spor Salonu’nda oynanan maçın normal süresi 79-79 bitti. Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, uzatmalarda rakibine üstünlük sağladı ve başarılı performansıyla karşılaşmadan 91-86 galip ayrıldı. Turnuvanın ve günün ikinci maçında Mersin’i Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde temsil eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor ile kozlarını paylaştı. Maçın ilk yarısını 32-27 üstün tamamlayan Mersin ekibi, maçı 72-57 kazandı.
Turnuva bugün ve Pazar günü oynanacak maçlarla devam edecek.
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|3
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|2
|1
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|16. Eskişehirspor
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|1
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|O
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|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
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|2
|3
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|3
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|2
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|1
|0
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|19. Southampton
|2
|0
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|0
|0
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|0
|0
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