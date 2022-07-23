Müdür Koca: "Köy yaşam merkezlerinin açılması büyük önem arz ediyor"

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca başkanlığında tüm ilçe milli eğitim müdürleri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Tarım İl Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla ’Köy Yaşam Merkezleri’ bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Müdür Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de özellikle altını çizdiği okul öncesi eğitim, mesleki eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği konularında köy yaşam merkezlerinin açılmasının büyük önem arz ettiğini söyledi. Mersin’de kapatılan tüm köy okullarının köy yaşam merkezine dönüştürülmesine yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Koca, çalışan ve destek olan tüm paydaşlara teşekkür etti.