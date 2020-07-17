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MTSO Yerel Yönetimler Çalışma Grubu, ilçe belediye başkanlarını ziyaret etti

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ, YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYHAN KIZILTAN VE MECLİS BAŞKANI HAMİT İZOL EŞLİĞİNDE AKDENİZ VE TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLARINI ZİYARET ETTİ.

MERSİN 17.07.2020, 16:40
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MTSO Yerel Yönetimler Çalışma Grubu, ilçe belediye başkanlarını ziyaret etti

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yerel Yönetimler Çalışma Grubu üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol eşliğinde Akdeniz ve Toroslar Belediye başkanlarını ziyaret etti.

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, hiçbir başarının tek başına gelmeyeceğini, birlikte hareket edilmesi halinde daha verimli sonuçlar elde edilebileceğini belirterek, “Odamız, meclisi içinden bir çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubu tüm belediyelerimizin meclis toplantılarını, etkinliklerini ve projelerini izleyecektir. Amacımız belediyelerimize önereceğimiz fikirlerle ve yürütülen projelere katkı koyarak belediye çalışmalarına destek vermektir. Felsefemiz her zaman uzlaşıdan yana olup bu havayı da Mersin’e verdiğimizi düşünüyoruz. Böyle bir hava yakalanmışken kentin daha yaşanabilir olması için her türlü katkıyı koymaya hazırız” dedi. Mersin’in kalbinin Akdeniz olduğunu ifade eden Kızıltan, “Akdeniz demek, Mersin demek. Çünkü sanayi, lojistik ve ekonomi bu bölgede kümelenmiş. Burada yapılan her şey tüm kent üzerinde çok etkili olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Mersin’in çok hassas ve kırılgan bir şehir olmasına rağmen tüm partilerin üye çıkarabildiği, farklı görüşlere saygılı nadir şehirlerden olduğunu belirten Meclis Başkanı Hamit İzol ise Mersin’i Türkiye’nin kalbi olarak nitelendirdi. Bu özelliğin korunmasında yerel yönetimlerin önemli rolü bulunduğunu belirten İzol, “Birlik ve beraberlik ortamının yaratılması için çok çaba verdik. Derdimiz kavga olmadan yolumuza devam etmek” ifadelerini kullandı.

MTSO’nun kente yön veren önemli bir kuruluş olduğunu vurgulayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Sizlerle sürekli istişare halindeyiz. Lütfi Elvan Bakanımız Mersin’in ağabeyi konumunda. Biz Akdeniz ilçemiz için birlik ve beraberlik sorununu çözme görevini ilk sıraya koyduk. Herkesi kucaklamaya çalışıyoruz. Bu memleketin insanları yeniden kaynaştırılmalı” diye konuştu.

Ardından belediyenin projeleri hakkında bilgi veren Gültak, 600 konutluk TOKİ projesi başlattıklarını, Millet Bahçesi çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Akdeniz insanının sesi olmaya çalıştığını, hiçbir konuyu şahsileştirmeyeceğini de vurgulayan Gültak, “Ancak bu tutum karşılıklı olmalı. Aksi halde işler yürümez. Bu memleket küskünlükleri ve dargınlıkları kaldırmaz. Yatırım yapacak, hizmet verecek herkesin elini öperim. Mersin’in, Akdeniz’in yararına olan her şeyde emrinizdeyim” şeklinde konuştu.

MTSO Yerel Yönetimler Çalışma Grubu, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile de bir araya geldi. İş dünyasının taleplerini aktarmak adına böyle bir grup oluşturduklarını anlatan MTSO Başkanı Kızıltan, “Sizlerle birlikte hareket etmek, yürüttüğünüz projelerde yanınızda olmak istiyoruz. Birlik ve beraberliği görmek halkımıza da güven aşılıyor” değerlendirmesini yaptı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz ise sözlerine ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. İş dünyasına büyük önem verdiklerini ve Toroslar özelinde yatırımcıların yatırım yapmasını istediklerini kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti; "Toroslar’ın geleceğini inşa edecek olan sizlersiniz. Toroslar’da yapacağınız yatırımlarda her zaman yardımcı olmaya hazırız. Önemli olan her alanda sorunların çözülmesi ve ortak noktada buluşup bir araya gelebilmemiz. Her zaman kapımızı çalabilirsiniz.”

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