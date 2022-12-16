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MTOSB’ye ‘yılın sanayi yatırımı’ ödülü
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, bu yıl 6.’sı düzenlenen Zirvedekiler Ödül Töreni’nde ‘yılın sanayi yatırımı’ ödülünü layık görüldü.
MERSİN 16.12.2022, 13:51
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, bu yıl 6.’sı düzenlenen Zirvedekiler Ödül Töreni’nde ‘yılın sanayi yatırımı’ ödülünü layık görüldü.
Bir otelde düzenlenen ödül töreninde, MTOSB’nin ödülünü Başkan Sabri Tekli, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın elinden aldı. Tekli, "MTOSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet olarak tek amacımız Mersin’e daha fazla sanayi alanı kazandırmak ve daha fazla yatırımcı çekerek üretim, istihdam ve ihracat rakamlarına katkıda bulunmayı sağlamak. Şu an 4. bölgemizin kamulaştırmalarını gerçekleştiriyoruz. Hemen ardından 5. ve 6. Organize Sanayi Bölgelerimizin bürokratik çalışmalarına başlayacağız" dedi.