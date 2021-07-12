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MTOSB’nin Arıtma Tesisi Revizyonuna ÇKA desteği

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen 2021 yılı Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinin (MTOSB) “1.Bölge Merkezi Arıtma Tesisinin Verimlilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik Revizyon Projesi” destek almaya hak kazandı.

MERSİN 12.07.2021, 10:51
MTOSB’nin Arıtma Tesisi Revizyonuna ÇKA desteği
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Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen 2021 yılı Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinin (MTOSB) “1.Bölge Merkezi Arıtma Tesisinin Verimlilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik Revizyon Projesi” destek almaya hak kazandı.

ÇKA’dan yapılan açıklamaya göre, proje sözleşmesi, ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger ve MTSOB Bölge Müdürü Halil Yılmaz arasında imzalandı.

Proje ile MTOSB’nin yenilik ve verimlilik kapasitesinin artırılması için yenilik ve verimlilik odaklı altyapı yatırımlarının bölge genelinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla bölgenin mevcut arıtma tesisinin revizyonu ile arıtılan suyun kapasite ve verimliliği arttırılacak. Bu kapsamda, çevresel sürdürebilirliğin ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacak etkin bir arıtma sistemi devreye alınacak, kimyasal çöktürme havuzu ve biyolojik reaktör yapımı ile çevreye verilen zarar bertaraf edilecek, atık su içerisindeki oksijen çözünürlüğü maksimum düzeyde gerçekleştirilecek ve arıtma verimi yüzde 53 oranında artırılacak.
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