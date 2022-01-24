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MTOSB’de Haşim Usta Atölyesi açıldı

MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Haşim Usta Atölyesi, Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun katılımıyla açıldı. Antalya’da yaşayan 71 yaşındaki Devlet Sanatçısı ve Ahşap Ustası Haşim Süzme, atölyede yeni ustalar yetiştirecek.

MERSİN 24.01.2022, 10:45
MTOSB’de Haşim Usta Atölyesi açıldı

MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Haşim Usta Atölyesi, Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun katılımıyla açıldı. Antalya’da yaşayan 71 yaşındaki Devlet Sanatçısı ve Ahşap Ustası Haşim Süzme, atölyede yeni ustalar yetiştirecek.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) içerisinde yer alan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyetlerine başlayan Haşim Usta Atölyesi, Mersin Valisi Ali İhsan Su, MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla açıldı.

“Kendini çocuklara ve oyuncaklara adamış bir isim”

Antalya’da yaşayan 71 yaşındaki Devlet Sanatçısı ve Ahşap Ustası Haşim Süzme’yi Mersin’e getirerek Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde göreve başlamasını sağlayan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, açılışta yaptığı konuşmada, “Haşim Usta, bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler ile kendini çocuklara ve oyuncaklara adamış bir isim. Okulumuzda eğitim gören öğrencilere büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Buradaki öncelikli hedefimiz, yaklaşık 50 yıldır ahşap oyuncaklara hayat veren Haşim Usta öncülüğünde okulumuzdaki öğrencilerimizin bu konuda eğitim almaları ve kendilerini geliştirmeleri. Ayrıca, yıllardan bu yana Çin’in oyuncak sektöründe ürettiği sağlıksız ürünler yerine, içerisinde kanserojen madde barındırmayan oyuncaklar üreterek çocuklarımızı korumak. Yeni bir marka oluşturarak burada ürettiğimiz oyuncakları öncelikle iç piyasaya, daha sonra da ihracat yoluyla dünyanın dört bir yanına göndererek ülkemizin, şehrimizin ve okulumuzun adını tüm dünyaya duyurmak istiyoruz” dedi.

Üreten ve eğiten sloganı ile çıktıkları yolda, okul bünyesinde çeşitli oyuncakların üretimi için Antalya’da yer alan oyuncak atölyesini Mersin’e taşıdıklarını söyleyen Tekle, “Okulumuza oyuncak üretimi için 8 adet makine kazandırıldı. Çoklu zımpara makinesi, mini şerit testere, kıl testere makinesi, mini planya makinesi, mini dikey delik makinesi, serigrafi baskı makinesi, mini boy kesme makinesi ve torna makinesi ile birlikte çok sayıda oyuncak örneğini öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Okulumuz atölyesinde üretilen oyuncaklar döner sermaye üzerinden gelire dönüştürülecek. Elde edilen gelir, yönetmeliğe uygun şekilde öğrencilere de pay edilecek. Oyuncaklara kullanılan boyalar EN71-3 standardına uygun olarak tercih edilecektir. Oyuncak piyasasını tek elinde tutan Çin’in ürettikleri oyuncaklar dünyada geri planda kalmaktadır. Artık daha sağlıklı olan ahşap oyuncaklar tercih edilmektedir. Atölyemizde 45 çeşit oyuncak üretilecektir. Ayrıca okulumuz öğrencilerinin fikirleri doğrultusunda envantere yeni oyuncaklar da eklenecektir” diye konuştu.

“Hedefimiz büyük”

Kurulan yeni atölye ile birlikte çok farklı hedeflere doğru yol alacaklarını vurgulayan Tekli, “Biz yıllardır okulumuzda farklılık oluşturacak bir ürünün üretilmesi konusunda yönetim kurulumuz ve okul idarecilerimiz ile çalışmalar yapıyorduk. Okulumuz bünyesinde kurulacak döner sermaye ile çocuklarımızın da üretimden pay almalarını ve gelir elde edebilmelerini sağlamanın zeminini hazırlıyorduk. Ahşap sektörü benim kendi iş kolum. Bu anlamda çok önemli deneyim, bilgi ve birikimim var. Yıllardan bu yana hızla yükselen ahşap oyuncak sektörünün insan sağlığına, çocuklarımızın sağlığına olan katkısı çok önemli. Ahşap öyle bir ürün ki, günümüzde her alanda kullanılıyor. Biz de inovatif ürünler ve oyuncaklar ile ürün çeşitliliğimizi arttırarak sektöre giriş yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mutlaka ihracat yapacağız”

Başkan Tekli, Türkiye’nin ekonomik anlamda çıkış yolunun üretimden geçtiğinin altını çizerek, “Türkiye pandemi dönemini lehine çeviren ender ülkelerden birisi. Tüm Avrupa’da üretimin durduğu günlerde biz ülke olarak üretime ara vermeyerek Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ihracat rekorlarını kırdık. Ekonomik politikalarımıza bakıldığında da üretim ekonomisine geçtiğimiz gözlemlenmekte. Kısa vadede kurduğumuz bu yeni atölyemiz ile birlikte önce ürün çeşitliliğimizi ve kalitemizi arttırarak iç piyasada sektörde söz sahibi olmak istiyoruz. Fakat uzun vadeli hedeflerimizde ihracat var. Burada üretilen ürünlerin dünyanın dört bir yanında çocukların kullanımına sunulması olmazsa olmaz hedefimiz. Yapacağımız ihracat ile hem ülke ekonomimize katkı sağlayacağız, hem de döner sermaye yöntemi ile bu ürünleri üretecek olan öğrencilerimizin gelir elde etmesini sağlayacağız. Çok ciddi ihracat hedeflerimiz var ve buna kısa sürede ulaşabileceğimizi biliyoruz” şeklinde konuştu.

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