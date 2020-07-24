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MTOSB Başkanı Tekli: “Son yıllarda bölgemize yoğun talep var”

MTOSB BAŞKANI SABRİ TEKLİ, BÖLGEDEKİ FİRMA SAYISININ 2019’DA 190’A YÜKSELDİĞİNİ BELİRTEREK, LİMANA ÇOK YAKIN BİR BÖLGE OLMALARI DOLAYISIYLA SON YILLARDA FARKLI İLLERDEN YOĞUN TALEP OLDUĞUNU SÖYLEDİ. 3. BÖLGEDE YERLERİ KALMADIĞINI KAYDEDEN TEKLİ, 4. VE 5. BÖLGELERİN ÇALIŞMALARINA TÜM HIZLA DEVAM ETİKLERİNİ VURGULADI.

MERSİN 24.07.2020, 17:24
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MTOSB Başkanı Tekli: “Son yıllarda bölgemize yoğun talep var”

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, bölgedeki firma sayısının 2019’da 190’a yükseldiğini belirterek, limana çok yakın bir bölge olmaları dolayısıyla son yıllarda farklı illerden yoğun talep olduğunu söyledi. 3. Bölgede yerleri kalmadığını kaydeden Tekli, 4. ve 5. Bölgelerin çalışmalarına tüm hızla devam etiklerini vurguladı.

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, bölgede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tekli’ye ziyaretlerde, Denetim Kurulu Üyesi Yılmaz Akyüz ve Bölge Müdürü Halil Yılmaz da eşlik etti.

“Bölgemizden çıkacak tüm yenilikçi ürünleri destekliyoruz”

Bölgede elektronik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Halis Bayat ve Yönetim Kurulu Üyesi Alper Bayat’ı ziyaret eden Başkan Tekli, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Önümüzdeki günlerde inovatif yatırımlar planladıklarını belirten Halis Bayat’ı tebrik eden Tekli, “Bölgemizden çıkacak tüm yenilikçi ürünleri destekliyoruz. Bu anlamda MTOSB Yönetim Kurulu olarak sizleri desteklemek bizlerin görevi. Bölgemiz içerisinde kurulan Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi de bu anlamda siz sanayicilerimize hizmet edecek. Sizlerin bu azimli çalışmaları mutlaka karşılığını alacaktır. Cari açığın kapanması açısından ülkemizin ileri teknoloji ürünlere ve bunun ihracatına çok ihtiyacı var. Sizlerin yenilikçi girişimleri diğer sanayicilerimize de ilham kaynağı olacaktır” dedi.

“MTOSB, gıda sektörünün Çukurova’daki kalbi”

Bir gıda firmasını da ziyaret eden Tekli, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Orgun ve Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Orgun ile bir araya geldi. Tekli, MTOSB’nin Çukurova’da gıda sektörünün kalbi durumunda olduğunu belirterek, “2009 yılında bölgemizde faaliyet gösteren firma sayısı 123 iken 2019 yılında bu rakam 190’a yükseldi. 14 farklı sektörde faaliyet gösteren firmalarımız var. Fakat özellikle son yıllarda limana çok yakın bir bölge olmamızdan kaynaklı olarak farklı illerden bölgemize yoğun talep var. Şu an 3. Bölgede yerimiz kalmadı. 4. ve 5. Bölgelerin çalışmalarına tüm hızla devam ediyoruz. 4. ve 5. Bölgelerimizin hizmete sunulması ile birlikte çok daha fazla gıda firmasının bölgemizi tercih edeceğini biliyoruz. Gıda sektörü ve yan sanayisi ile alakalı birçok başvuru alıyoruz. Çukurova bölgesinin en önemli gıda üssü olan bölgemizin ilerleyen dönemlerde daha da büyük yatırımlar almasını bekliyoruz” diye konuştu.

Bir başka gıda firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirkol ve Yönetim Kurulu Üyesi Nazmiye Demirkol’u da fabrika binasında ziyaret eden Başkan Tekli, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Firma yetkililerinin yeni yatırımlar yapmak için arsa talep etmesi üzerine Tekli ve Bölge Müdürü Yılmaz, 4. ve 5. Bölgeler ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“3. Bölgede 2020 yılı sonunda fabrikaların bacaları tütecek”

Başkan Tekli daha sonra 3. Bölgedeki yeni yatırımcılardan bir gıda firmasının Genel Müdürü Kamuran Hocaoğlu ve firmanın Avukatı Hale Ekinciler’i makamında kabul etti. Firmanın çalışmaları hakkında bilgi alan Tekli, 3. Bölgede 2020 yılı sonunda fabrikaların bacalarının tüteceğini söyleyerek, “2. Bölgemizin ardından 3. Bölgemizde de fabrikaların üretime geçmesi, kentimize yeni istihdam alanları oluşturmak ve ülke ihracatımıza katkıda bulunacak olmak bizleri heyecanlandırıyor. Alt yapı çalışmalarını bitirdiğimiz 3. Bölgemizde üst yapı çalışmaları devam ederken, bazı fabrikaların temel attıklarını ve çalışmalarını hızlandırdıklarını görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

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