banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor
Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor
Miniatürk Parkı’ndaki stant alanları kiraya verilecek
Miniatürk Parkı’ndaki stant alanları kiraya verilecek
Liseye yerleşemeyen öğrencilere yeni hak tanınacak
Liseye yerleşemeyen öğrencilere yeni hak tanınacak
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

MTOSB Başkanı Tekli: “Mersin’in, savunma sanayinden pay almasını istiyoruz”

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER, MTOSB’Yİ ZİYARET EDEREK YÖNETİM KURULU İLE BİR ARAYA GELDİ. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA GERÇEKLEŞEN BULUŞMADA, BAŞKAN SEÇER’E BÖLGE İLE İLGİLİ SUNUM YAPILARAK, BELEDİYEDEN BEKLENTİLER AKTARILDI.

MERSİN 04.09.2020, 09:57
1
MTOSB Başkanı Tekli: “Mersin’in, savunma sanayinden pay almasını istiyoruz”

MERSİN (İHA) – Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, savunma sanayinden Mersin’e yatırım kazandırabilmek ya da pay alabilmek için sanayicilerle görüşmeler yaptıklarını belirterek, “Mersin’in, savunma sanayinden pay almasını istiyoruz. Bölgemizdeki sanayicilerimizin bunu başarabilecek gücü var” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTOSB’yi ziyaret ederek yönetim kurulu ile bir araya geldi. Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleşen buluşmada, Başkan Seçer’e bölge ile ilgili sunum yapılarak, belediyeden beklentiler aktarıldı. Toplantıya, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol ve MTOSB Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

“Savunma sanayinden pay almak istiyoruz”

Toplantıda konuşan MTOSB Başkanı Tekli, OSB’nin gücünü arttırabilmek adına fikir alışverişinde bulunmak üzere Başkan Seçer ve ekibiyle bir araya geldiklerini söyledi. Mersin’in şu anda vergi sıralamasında Türkiye’de 5’in olduğunu belirten Tekli, “Fakat daha çok sanayi alanına ihtiyaç duyuyoruz ve yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımız ile Mersin’e yeni sanayi bölgeleri kazandırabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra yeni yatırımları da Mersin’e kazandırma arzusu içerisindeyiz. Otomotiv sektöründen bir yatırımı Mersin’e çekmek için büyük çaba sarf ettik fakat bunu başaramadık. Şu an 3. Bölgemizde bir beyaz eşya markasının yatırımını Mersin’e kazandırabildik. Bununla birlikte savunma sanayinden Mersin’e yatırım kazandırabilmek adına ya da savunma sanayinden pay alabilmek için sanayicilerimiz ile yaptığımız görüşmeler devam ediyor. Mersin’in savunma sanayinden gereken payı almasını istiyoruz. Bölgemizdeki sanayicilerimizin bunu başarabilecek gücü var. Hepsi inovatif işlere imza atan yatırımcılarımız” diye konuştu.

“Otobüs seferlerimize OSB’yi dahil edeceğiz”

Tekli’nin konuşmasının ardından MTOSB’nin Büyükşehir Belediyesinden beklentileri ile ilgili bir sunum yapıldı. Sunum sırasında söz alan Tekli, öncelikli olarak ulaşımda büyük sıkıntılar yaşadıklarını kaydederek, “Bölgemize yakın noktalara gelen belediye otobüslerinin hatlarının bölgemizden geçmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Seçer, bu talebi değerlendireceklerini ifade ederek, “Sizi ziyaret amacımız ortak sorunlarımızı konuşarak çözüm yolları üretebilmek. Mevcut kronikleşmiş sorunlara nasıl çözüm yolu üretebileceğimizi değerlendireceğiz. Ulaşım çok önemli. Yeni bir ulaşım stratejisi belirleyerek 1. ve 2. OSB’lere otobüs seferlerimizi dahil edelim. Bununla ilgili yetkili arkadaşlarımız ile temas halinde olun. Bizler bu konuda üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Toplantının ardından MTOSB Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından tasarlanan robot takımı bir gösteri yaptı. Gösterinin ardından Model Fabrika ve İnovasyon Merkezini ziyaret eden Başkan Seçer ve beraberindeki heyet, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra bazı firmaları ve MTOSB 2. Bölge Atıksu Artıma Tesislerini ziyaret ettiler.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Eylül 2020
İmsak 04:58
Güneş 06:27
Öğle 13:08
İkindi 16:46
Akşam 19:39
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25