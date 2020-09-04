MTOSB Başkanı Tekli: “Mersin’in, savunma sanayinden pay almasını istiyoruz”

MERSİN (İHA) – Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, savunma sanayinden Mersin’e yatırım kazandırabilmek ya da pay alabilmek için sanayicilerle görüşmeler yaptıklarını belirterek, “Mersin’in, savunma sanayinden pay almasını istiyoruz. Bölgemizdeki sanayicilerimizin bunu başarabilecek gücü var” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTOSB’yi ziyaret ederek yönetim kurulu ile bir araya geldi. Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleşen buluşmada, Başkan Seçer’e bölge ile ilgili sunum yapılarak, belediyeden beklentiler aktarıldı. Toplantıya, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol ve MTOSB Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

“Savunma sanayinden pay almak istiyoruz”

Toplantıda konuşan MTOSB Başkanı Tekli, OSB’nin gücünü arttırabilmek adına fikir alışverişinde bulunmak üzere Başkan Seçer ve ekibiyle bir araya geldiklerini söyledi. Mersin’in şu anda vergi sıralamasında Türkiye’de 5’in olduğunu belirten Tekli, “Fakat daha çok sanayi alanına ihtiyaç duyuyoruz ve yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımız ile Mersin’e yeni sanayi bölgeleri kazandırabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra yeni yatırımları da Mersin’e kazandırma arzusu içerisindeyiz. Otomotiv sektöründen bir yatırımı Mersin’e çekmek için büyük çaba sarf ettik fakat bunu başaramadık. Şu an 3. Bölgemizde bir beyaz eşya markasının yatırımını Mersin’e kazandırabildik. Bununla birlikte savunma sanayinden Mersin’e yatırım kazandırabilmek adına ya da savunma sanayinden pay alabilmek için sanayicilerimiz ile yaptığımız görüşmeler devam ediyor. Mersin’in savunma sanayinden gereken payı almasını istiyoruz. Bölgemizdeki sanayicilerimizin bunu başarabilecek gücü var. Hepsi inovatif işlere imza atan yatırımcılarımız” diye konuştu.

“Otobüs seferlerimize OSB’yi dahil edeceğiz”

Tekli’nin konuşmasının ardından MTOSB’nin Büyükşehir Belediyesinden beklentileri ile ilgili bir sunum yapıldı. Sunum sırasında söz alan Tekli, öncelikli olarak ulaşımda büyük sıkıntılar yaşadıklarını kaydederek, “Bölgemize yakın noktalara gelen belediye otobüslerinin hatlarının bölgemizden geçmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Seçer, bu talebi değerlendireceklerini ifade ederek, “Sizi ziyaret amacımız ortak sorunlarımızı konuşarak çözüm yolları üretebilmek. Mevcut kronikleşmiş sorunlara nasıl çözüm yolu üretebileceğimizi değerlendireceğiz. Ulaşım çok önemli. Yeni bir ulaşım stratejisi belirleyerek 1. ve 2. OSB’lere otobüs seferlerimizi dahil edelim. Bununla ilgili yetkili arkadaşlarımız ile temas halinde olun. Bizler bu konuda üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Toplantının ardından MTOSB Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından tasarlanan robot takımı bir gösteri yaptı. Gösterinin ardından Model Fabrika ve İnovasyon Merkezini ziyaret eden Başkan Seçer ve beraberindeki heyet, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra bazı firmaları ve MTOSB 2. Bölge Atıksu Artıma Tesislerini ziyaret ettiler.