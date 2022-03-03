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MSK Kadın Voleybol Takımında hedef play-off

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) Kadın Voleybol Takımı, emin adımlarla play-off hedefine yaklaşıyor. Antrenmanlarına sıkı bir şekilde devam eden ve motivasyonu yüksek olan kadın voleybol takımı, son 3 maçta alacağı galibiyetlerle play-off’a kalmak istiyor.

MERSİN 03.03.2022, 10:24
MSK Kadın Voleybol Takımında hedef play-off

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) Kadın Voleybol Takımı, emin adımlarla play-off hedefine yaklaşıyor. Antrenmanlarına sıkı bir şekilde devam eden ve motivasyonu yüksek olan kadın voleybol takımı, son 3 maçta alacağı galibiyetlerle play-off’a kalmak istiyor.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Mersin ekibi, oynadığı her maçta play-off hedefine bir adım daha yaklaşıyor. Takım Toroslar ilçesinde yer alan 1000 Kişilik Spor Salonu’nda antrenman için haftanın 5 günü bir araya geliyor. Kadın voleybolcuların hedefi önce play-off, ardından da Sultanlar Ligi’ne çıkmak.

Haftanın 5 günü yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Hüseyin Murat Oğuz, “Pazartesi, Çarşamba çift idman sabah, akşam. Cumartesi maç, Pazar günü de boş günümüz var. Dolu dolu çalışıyoruz. Amacımıza yönelik çalışıyoruz. Amacımız play-off’a kalmak. Son 3 maçımız final niteliğinde maçtı. 3’ünü de kazanmasını bildik. Şimdi Nevşehir’e gidiyoruz. O maçı da almamız lazım ki Salı günü Kayseri ile final maçı oynayacağız. Yine finale, play-off’a kalacak. Bu yüzden amacımıza yönelik çalışıyoruz. 3 sakatımız vardı. Şu an her şey çok iyi gidiyor. İnanın benden daha çok play-off’u istiyorlar, yarı finali. İnanıyorlar ve son 3 maçı kazanarak geldiğimiz için motivasyon daha yüksek. Büyükşehir Belediyesi bir ailedir. Biz de bu ailenin bir parçasıyız” dedi.

“Play-off’a gitmeyi çok istiyoruz”

Takıma bu yıl transfer olan libero oyuncusu Melis Demir, sakatlık geçiren oyuncular olsa da mücadelelerine devam ettiklerini ifade ederek, “Takımın içerisinde güzel bir ilişkimiz var. Bu hafta önemli bir galibiyet aldık Merinos maçıyla birlikte. İnşallah önümüzdeki 3 maçı da alıp play-off’a adımızı yazdırmak istiyoruz. Şartlarımız çok güzel, Mersin çok güzel bir şehir. Takımdaki herkesle çok rahat anlaşıyoruz zaten. Güzel bir ilişki kurduk, aile gibiyiz. Herkes çok mutlu. Takım olarak hedefimiz ilk olarak play-off’a gitmek. Eğer play-off’a gidersek de gruptan çıkacağız inşallah diye düşünüyorum ama ilk önce hepimiz hep diyoruz ‘maç, maç ilerleyelim’. Biz çok mücadele ediyoruz. Taraftarımız da hep yanımızda olursa, salonu doldurursak seviniriz. Mersinlilerin desteği her zaman yanımızda olursa çok daha iyi olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Yine takıma bu yıl katılan sporculardan orta oyuncu Kübra Koşmaz, “Zorlu bir etaba girdik. Çok yoğun çalışıyoruz. Güzel çalışıyoruz, motivasyonumuz çok iyi. Önümüzdeki 3 maçı da kazanarak inşallah ilk 4’de girerek play-off’a gitmeyi planlıyoruz. Uyumumuz, enerjimiz çok iyi. Antrenmanlar da gayet neşeli geçiyor” şeklinde konuştu.

Smaçör Sıla Şükran Özbey de ilk defa bu yıl A Takım’a çıktığından söz ederek, “İlk defa bu tecrübeyi yaşıyorum. İlk defa çıktığım için alt yapıdan bu kadar tecrübeli insanlarla da oynamak benim için çok iyi. Antrenmanlar çok iyi, çok iyi anlaşıyoruz, çok motiveyiz. İnşallah önümüzdeki maçı da alacağız. Burada ekip olmak çok iyi ve çok büyüleyici. Atmosfer çok farklı. Büyükşehir’le çalışmak çok güzel” dedi.

Takımın en genç oyuncularından Eda Say ise “Ben burada doğdum büyüdüm. Kendi şehrimde oynamak beni çok mutlu ediyor, çok gururlandırıyor. Takım arkadaşlarımla aram çok iyi. Hiçbirimizin bir sıkıntısı yok gerçekten birbirimizle. Karşılaşmalarımız olarak play-off hedefimiz var. İnşallah onu da bekliyoruz. Önümüzdeki maçlar da çok zor olacak. Şu an gerçekten çok zorlu bir süreçteyiz. Hedefimiz çünkü çok yüksek. Umarım emeklerimizin karşılığını alacağız” diye konuştu.

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