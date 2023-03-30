Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde 2 motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Üçtepe Mahallesi Yeni Mezarlık Mevkii’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Hüseyin Ç.(24) yönetimindeki 33 ABR 404 plakalı motosiklet ile A.K.’nin (14) kullandığı 33 AOA 402 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2’si sürücü 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilçe ve şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.