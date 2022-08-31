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Motosikleti çalınan genç, hırsızın bulunmasını istiyor
Mersin’de evinin önüne park ettiği motosikleti çalınan genç, hırsızın bulunmasını istiyor.
MERSİN 31.08.2022, 13:43
Mersin’de evinin önüne park ettiği motosikleti çalınan genç, hırsızın bulunmasını istiyor.
Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Cami Şerif Mahallesinde meydana geldi. Dün akşam işten çıktıktan sonra oturduğu Akkız Apartmanına gelen Habip Dinçer, motosikletini her zamanki yere park etti. Bu sabah kalktığında motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Dinçer, durumu polise bildirdi.
Şikayet üzerine polis, hırsızı bulmak için çalışma başlattı.
Motorunun eli, ayağı olduğunu söyleyen Dinçer, bir an önce motorunun bulunmasını ve hırsızın gerekli cezayı almasını istedi.
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