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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI.
MERSİN 18.04.2023, 14:58
Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Mersin Antalya D-400 Karayolu üzerinde Talat Göktepe Çamlığı ışıklarında, Mersin istikametinde meydana geldi. M.T. yönetimindeki motosiklet, trafik ışıklarında T.A. yönetimindeki 48 AJZ 782 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki peyzaj alanına doğru metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü M.T., tedavisi yapılmak üzere ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.