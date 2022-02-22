Mola evleri çocuklara eğlence, ailelere destek oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin özel gereksinimli çocuklara yönelik hayata geçirdiği mola evleri sosyal faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamdaki etkinliklerden biri de Tarsus Mola Evi’nden faydalanan özel gereksinimli çocuklar için düzenlenen kar etkinliği oldu.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Tarsus Mola Evi, düzenlediği kar etkinliği ile özel gereksinimli çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı. Ailelerin de eşlik ettiği etkinlikte çocuklar kar topu oynayıp kardan adam yaptı. Programda çalınan müziklerle çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı bulurken, aileler ise çocuklarının mutluluğuna ortak olup bol bol fotoğraf çekti. 3,5 aydır Tarsus Mola Evi’nden faydalanan Aysima Sevinç’in annesi Kerime Çelik, aldıkları hizmetlerden duydukları memnuniyeti, “Çocukları kar etkinliğine, geziye, bisiklet etkinliğine götürüyorlar. Çok mutlu olduk. Biz de heyecanlıyız, çocuklarımız da çok mutlu ve heyecanlı. Eğitimle birlikte eğlenceyi de yaşıyorlar” cümleleriyle anlattı.

“Benim için de oğlum için de çok iyi oldu”

Özel gereksinimli Berkay’ın annesi Ersay Tat, diğer ailelere de çocuklarını sosyal etkinliklere götürmeleri için çağrı yaptı. Tat, “Benim için de oğlum için de çok iyi oldu. Çok güzel şeyler katıyor. Severek, isteyerek geliyor. Diğer ailelerin de çocuklarını evlerinde tutmamaları gerektiğini söylüyorum. En azından gelsinler, katılsınlar” diye konuştu.

Tarsus Mola Evi’nden yararlanan Elif Eftal ise duygularını, “Çok mutluyum, güzel. Eğleniyorum Mola Evi’nde, hiç canım sıkılmıyor. Evcilik oynuyorum, öğretmenimle resim yapıyorum” cümleleriyle ifade etti.

Tarsus Mola Evi’nde görevli özel eğitim uzmanı Evrim Söbe, düzenledikleri farklı etkinliklerle çocukların sosyal hayata katılmalarına destek olduklarını ifade ederek, “Çocuklarımız arasında karla ilk defa tanışanlar var. Kar etkinliği özellikle çocukların akran gruplarıyla birlikte sosyal gelişimini destekleyen güzel bir etkinlik” dedi.