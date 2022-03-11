Mola Evi, serebral palsi hastası Elif Naz’a yuva oldu

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Mola Evi, serebral palsi hastası 18 yaşındaki Elif Naz Kendir’in ikinci yuvası oldu. 2 öncesine kadar annesi Fadile Kendir’e, “Anne benim niye arkadaşım yok?” diye soran Elif Naz, Mola Evi sayesinde hem arkadaş buldu hem de kişisel becerilerini geliştirebileceği bir ortama kavuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı olarak 2020 yılında hayata geçirilen Mola Evi, birçok özel gereksinimli bireye olduğu gibi kas iskelet sistemi hastalığı olan serebral palsi, yani beyin felci hastası Elif Naz Kendir’e de yuva oldu. Daha 2 yıl önceye kadar annesi Fadile Kendir’e, “Ben niye arkadaşlarımla oturamıyorum? Anne benim niye arkadaşım yok?” sorularını soran Elif Naz, şimdi arkadaşlarıyla birlikte Mola Evinde uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çeşitli aktivitelere katılıyor. Kişisel el becerileri ve okuma yazma konusunda da epey yol kat eden Elif Naz’ın neşesi ailesine de nefes oldu.

“Arkadaşlık eksiğini tamamlıyoruz”

Mola Evinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden anne Fadile Kendir, aldıkları hizmetleri anlattı. Elif Naz’ın, 3 ablasıyla da vakit geçirdiğini, ancak bireysel olarak arkadaş edinmek istediğini söyleyen Anne Kendir, “‘Ben niye arkadaşlarımla gidemiyorum. Ben niye arkadaşlarımla oturamıyorum. Anne benim niye arkadaşım yok? Ben arkadaşlarımla gidip oturmak istiyorum. Kahve içmek istiyorum.’ Elif Nazım böyle diyordu. Ben gelip burada öğretmenlerine anlatmıştım. Sağ olsun şimdi arkadaşlarıyla götürüyorlar onları. Kafelere götürüyorlar, çaylarını, kahvelerini içiyorlar. Orada o arkadaşlık eksiğini tamamlıyoruz. Kimseye güvenmem ama buradaki öğretmen ve arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu boşluğu tamamlıyorlar. Ablaları her yere götürürler; kafelere, spora her yere götürürler ama burası daha çok hoşuna gidiyor. Arkadaşlarıyla yapması, servisle gidip gelmesi çok hoşuna gidiyor. Elif’i bayağı rahatlatıyor” dedi.

Haftanın iki günü Mola Evine geldiğini söyleyen Anne Kendir, “Elif’i sabah saat 9.00-10.00 gibi bırakıyorum, akşam 15.00’e kadar çarşıdaki bütün işlerimi halledebiliyorum. Gezmem olsa gezmeye gidiyorum; yani benim için bir nefes oluyor burası” diye konuştu.

“Hem zihinsel hem fiziksel olarak kendini daha rahat hissediyor”

Anne Kendir, Elif’in kaydettiği ilerlemeyi anlatarak, “Hem okumada hem sosyalleşmede Elif Naz’ın ilerlemesi çok oldu. Burada bireysel kaldığı, bir şey öğrettikleri için Elif Naz daha fazla şeyler öğrendi. Hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak kendini daha rahat hissediyor. İki gün evde otursak Elif Naz hırçınlaşıyor ama buraya geldiği zaman o hırçınlığı kalmıyor. Öğretmenleri çok ilgililer, hepsine de çok teşekkür ediyorum. Okuması bayağı gelişti burada. El becerileri eskiye göre daha düzeldi. Burada boncuk diziyor; bileklikler, takılar yapıyor. Evdeki herkese de hediye ediyor” ifadelerini kullandı.

“Mola Evi, bir nefes evi aynı zamanda”

Baba Hasan Kendir de kızı Elif Naz’da gördüğü ilerlemeden duyduğu mutluluğunu paylaştı. Mersin’in özel gereksinimli bireyler açısından yol kat eden bir şehir olduğunu belirten Baba Kendir, “Bunun bir parçası da Büyükşehir Belediyesinin verdiği hizmet. Hizmetin ismi Mola Evi. Açıldığından beri buradayız. Değerli hocalarımız bize yol gösterdi. Çocuk sosyalleşti. 18 yaşına da geldiği için özel gereksinimleri, özel istekleri var. Burada kazanıyor onu. Mola Evi sadece burada değil dışarıda da aktiviteler yapıyor. Sosyalleşme yönünden güzel hizmetler var. Daha fazla anneler bu konuda muzdaripler; buraya bırakarak bir nefes alıyor. Aslında Mola Evi bir nefes evi aynı zamanda, çocuk için de anne için de. İşime daha çok odaklanıyorum böyle olunca. Memnunuz buradaki hizmetten ve katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“Elif Naz’la daha çok okuma-yazma üzerine etkili çalışmalarımız oluyor”

Mola Evinde özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan Fatma Esra Özdal ise “Burada Elif Naz’la daha çok okuma yazma üzerine etkili çalışmalarımız oluyor. Şu anda ince motor becerisini geliştirebilmek, dikkatini, el ve göz koordinasyonunu sağlamayabilmek için boncuk diziyoruz. Kendisi de takı yapıyor. Bundan mutluluk duyuyor. Ailesindeki ve çevresindeki kişilere bunları hediye edince de ayrı bir birey olduğunu hissedebiliyor” dedi.

Elif Naz’ın Mola Evine başlamadan önce küçük boncukları detaylı bir şekilde dizemediğini söyleyen Özdal, “Daha kalın boncuklar ve kalın iplerle büyük boncuklar dizebiliyordu. Şimdi çok güzel takı yapıyor. Bundan mutlu oluyor” diye konuştu.

Elif Naz’ın Mola Evinde sosyalleştiğine de dikkat çeken Özdal, “Arkadaşlarıyla bir arada bir yerlere gittiği zaman birey olduğunu daha çok hissediyor. ‘Benim de arkadaşlarım var’ diyor. Mola Evi ile arkadaşlık eksikliğini tamamlamış olduk bir noktada” ifadelerini kullandı.