Mola evi ile özel gereksinimli çocukların kişisel becerileri gelişiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı mola evinde özel gereksinimli çocuklar hem sosyalleşiyor hem de birçok etkinlik yapıyor.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde psikolog olarak görev yapan ve aynı zamanda mola evi sorumlusu olan Ezgi Dülger, 2020’den beri mola evinde hizmet verdiklerini belirterek, “Mola evini açmamızın amacı özel gereksinimli bireylere sahip ailelere bir mola verdirmek, nefes aldırmak, kendi hayatları ile ilgilenebilecek bir süre tanımak. Tabi bu sırada da buraya gelen çocuklarımızın özel eğitim öğretmenlerimiz eşliğinde güzel vakit geçirmesini ve sosyalleşmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Ailelerimiz bu hizmetten çok memnun, özellikle annelerimiz. Kendilerine zaman ayıracak bir süre buluyorlar, işlerini halledebiliyorlar. Bu anlamda çok güzel dönüşler alıyoruz. Mola evine 60 ayını tamamlamış, öz bakım becerilerini yapabilen hafif ve orta düzey engel gruplarını alıyoruz. Buraya gelen ailelerimiz için bu hizmet çok önem taşıyor. Mersin Mola Evi’nde verdiğimiz bütün hizmetler aynı zamanda Tarsus ilçemizdeki mola evinde de bulunmaktadır. Bütün özel gereksinimli çocuklarımızı mola evine bekliyoruz" dedi.

“Şimdiye kadar 242 bireye bin 940 kez hizmet verildi”

Özel eğitim öğretmeni Nüzhet Taş ise çocukların hayallerine ortak olduklarını kaydederek, “Mola evinin amacı çocukların birer birey olduğunu hissetmelerini sağlamak. Çünkü onların hayalleri oluyor, bunları soruyoruz ve onları gerçekleştirmek için öğretmen arkadaşlarımızla beraber faaliyetler yaparak çocukların birer birey olduklarını hissetmelerini sağlıyoruz. Mesela bu dönemde çocuklarımızdan birinin çadır kurma gibi bir hayali vardı. 21 Mart’ta ‘Down Sendromlular Günü’nde çocuklarımıza çadır kurduracağız. Daha öncesinde çocuklarımıza yamaç paraşütü yaptırdık, tiyatroya götürdük, tekne turu yaptırdık. Bu tip faaliyetlerle çocukların hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Mola evinin amacı aslında ailelere mola verdirebilmek” diye konuştu.

Çocukların mola evine haftanın 5 günü, sabah 10.00 ile 15.30 arasında geldiklerini ifade eden Taş, “Burada çocuklara sosyal etkinlikler sağlamaya çalışıyoruz. Burada çocukların birbirleriyle sosyal olarak etkileşim kurabileceği gerek oyunlar gerek akademik beceriler olsun bu tür çalışmalar yapmaktayız. Şimdiye kadar 242 tane bireye 1940 hizmet verildi” ifadelerini kullandı.