’Moğollar’ Tarsuslular ile buluşacak

Tarsus Belediyesi, ünlü rock grubu Moğollar’ı hayranlarıyla buluşturuyor.

Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde on binlerce Tarsuslu bu anlamlı günü coşkuyla kutlayacak. Birbirinden coşkulu etkinliklerin yer aldığı bu özel günde Moğollar, 27 Aralık 2022 Salı Günü Tarsus Spor Salonu’nda saat 20.30’da sahne alarak, yüzlerce kişiyi bir araya getirecek.

Çeşitli etkinliklerin kutlanacağı günde konser öncesi saat 19.00’da 101. yıl fener alayı ve bisiklet turu gerçekleştirilecek. Fener alayının ardından konser alanına gelen Tarsuslular, Anadolu rock müziğinin sevinen sanatçılarından Moğollar grubuyla günün anlam ve önemini kutlayacak.