Mobil mutfak tırında tencereler depremzedeler için kaynıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin hemen ardından yaraları sarmak için seferber oldu. Depremin ilk gününden itibaren afetin yaşandığı 11 ili de ziyaret eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde ekipler, bir yandan depremlerin yaşandığı bölgelerden Mersin’e gelen depremzedelerin barınmaları ve acil ihtiyaçlarının karşılanması konusunda tüm birimleriyle koordineli çalışırken, diğer yandan da ilk andan itibaren deprem bölgelerine yardım ulaştırmayı sürdürdü.

Bu çerçevede Adıyaman’da sosyal donatı alanlarını da içeren konteyner kentte sağlıklı ve konforlu bir ortam oluşturulması için MESKİ tarafından kanalizasyon alt yapı çalışmaları titizlikle devam ettirilirken, diğer yandan da Büyükşehir Belediyesi Hatay’da bin 500 kişinin kalabileceği bir çadırkent kurdu. Yaşanan acı dolu deprem felaketinin ardından evlerini kaybetmiş yurttaşların barınma, gıda ve diğer acil ihtiyaçlarını karşılamak için bölgedeki personeli ile canla başla çalışan Büyükşehir, depremzedeleri bir nebze de olsa rahat ettirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin mobil mutfak tırında da tencereler depremin yaşandığı ilk andan beri Hatay Samandağ’da depremzedeler için kaynıyor.

Çadırkentte, aydınlatma sistemi, merkezi jeneratör sistemi ve toplanma alanı yer alıyor. Çadırlarda elektrikli ısıtma sistemleri, zemin döşemeleri, kişisel yatak, battaniye, yastıklar ve elektrik sistemi mevcut. Toplam 20 adet kadın ve erkek tuvaleti ile duş kabini yer alıyor. Çadırkentte 48 metrekarelik bir çadır kreş özelliğinde bir çocuk oyun alanına çevrilecek. Çocuklar için oyun grupları yerleştirilecek. Çadırkent içerisinde gönüllüler tarafından çocuklara aktiviteler yaptırılacak olup yine gönüllüler tarafından kısa süre içinde 3 günlük berber ve kuaför hizmeti verilecek. Tüm birimleri ile ilk günden itibaren bölgede canla başla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, altyapıdan üstyapıya kadar da tüm alanda hizmetlerine devam ediyor.

Depremin olduğu ilk günden yola çıkan mobil mutfak tırının tencereleri Samandağ’a vardığı andan beri kaynıyor. 19 gündür bölgede hizmet veren mobil mutfak tırından günde 3 öğün yemek çıkartılıyor. Mobil mutfak tırı, Samandağ ilçesinde Yaşar Kemal Caddesi üzerinde yer alıyor. Belediyenin bir aracı ile de her gün hem çadırkente hem de mobil mutfak tırına yakın çevre köylere sıcak çorba dağıtımı yapılıyor. Malzeme azaldığında Büyükşehir Belediyesinin aşhanesinden malzeme yüklü araç Hatay’a ulaştırılıyor.