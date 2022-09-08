Mobil Mutfak Tırı yangın bölgesinde

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mobil Mutfak Tırı, soğutma çalışmalarının devam ettiği Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi’ne gönderildi.

Yangınla aralıksız mücadele yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, emniyet güçleri ve Türkiye’nin birçok ilinden gelen itfaiye ekipleriyle bölgede tek vücut oldu. Yangının ilk saatlerinden itibaren bölgede seferber olan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ve yangınla mücadelede görev alan ekiplere hizmet etmeye devam ediyor.

“Vatandaşlarımızın iyi kötü tüm günlerinde yanlarındayız”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yangının ilk anından beri bölgede çalışmalara başladıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, bölgede hizmete sundukları Mobil Mutfak Tırı hakkında, “Biz vatandaşlarımızın iyi kötü tüm günlerinde yanlarındayız. Doğal afet, yangın, sel gibi felaketlerde hem vatandaşlarımıza hem de bölgede çalışan tüm ekiplere gıda desteği sağlamak adına yine buradayız. ’1 ekmek 1 çorba’ projesi ile sabah kahvaltısını verdiğimiz vatandaş ve çalışanlarımızın, öğle ve akşam yemekleri ise Mobil Mutfak Tırımızda hazırlanıyor. Tırımızda ayrıca bol miktarda içme suyu ve dumandan etkilenmelere karşı yeterli miktarda ayran bulunuyor” dedi.

“Yangın sönene kadar buradayız”

Yangınla mücadelede Mersin ile koordineli çalıştıklarını belirten Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi personeli Ahmetcan Kemik, “Geldiğimizde çok büyük bir yangın vardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile beraber göreve başladık. Çok zorlu bir yangındaydık. Tüm evlere sıçramak üzereydi. Bir sürü ev kurtardık itfaiyeci arkadaşlarımızla. Giresun’dan, Gümüşhane’den, Konya’dan, Osmaniye’den, Aksaray’dan gelen itfaiyeci arkadaşlarımızla birlikte tek vücut olduk. Yangın sönene kadar buradayız, sönünce Konya’ya gidip tekrar görevimize başlayacağız” diye konuştu.