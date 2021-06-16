Mobil aşı ekipleri Mersin’de hizmet vermeye başladı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde (MTOSB) faaliyet gösteren firmalarda çalışan personele yönelik Covid-19 aşı uygulaması başladı. 3 doktor, 8 sağlık personeli eşliğinde günlük 400’e yakın kişinin aşılaması yapılıyor. MTOSB’de yapılan aşılamada Biontech aşısı kullanılıyor.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan ve firmaların alfabetik sırayla çağırıldığı aşı uygulamasına yoğun ilgi olduğu gözlendi. Türkiye’de bulunan organize sanayi bölgeleri içerisinde ilk aile sağlığı merkezi olan ve pilot bir uygulama olarak dikkat çeken Akdeniz Organize Sanayi Bölgesi Aile Sağlığı Merkezinde yürütülen aşılama çalışmalarına çok sayıda sanayici ve işçinin katılması dikkat çekti.

“İşçilerimiz bölgemizden ayrılmadan aşılamalarını tamamlayabilecekler”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, “Bölgemiz içerisinde aile sağlığı merkezinin açılması adına ciddi bir çalışma yürüttük. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi ve danışmanlık hizmetleri, sağlığı geliştirici hizmetler ile anne-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin verilmesi adına Mersin İl Sağlık Müdürlüğümüz ile işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz bu projenin aslında OSB’ler adına ne kadar önem arz ettiğini bugün görmüş olduk. Salgın ile mücadelede aşılama büyük önem taşıyor. İşçilerimiz bölgemizden ayrılmadan aşılamalarını tamamlayabilecekler. Bu da hem işçi sağlığımız açısından önemli hem de üretim hatlarında aksama yaşanmasının önüne geçecek. Üretim devamlılığını ön planda tutarak, hizmeti ayağımıza kadar getiren başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“14 mobil aşı ekibi oluşturduk”

İl genelinde hizmet veren mobil aşı ekipleri hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz ise “İşçilerin yoğun olarak bulunduğu sanayi bölgelerinde oluşturduğumuz mobil aşı ekiplerimizle aşılama hizmetimiz devam ediyor. Amacımız iş gücü kaybı olmadan sanayi bölgelerimizde çalışan işçilerimizi ve çalışanları yerinde aşılamak. Bu amaçla 14 mobil aşı ekibi oluşturduk. Serbest Bölge, Akkuyu NGS, Organize Sanayi Bölgesinde 3 ekibimiz, Kazanlı ve Tırmıl Sanayi Sitesinde 2 ekibimiz ve Küçük Sanayi Sitesinde ise 1 ekibimiz olmak üzere 14 mobil aşı ekibimiz aşılama hizmeti veriyor” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Ceviz, mobil aşı hizmetinin bu bölgelerde bulunan tüm firma çalışanlarının aşıları tamamlanıncaya kadar süreceğini söyledi.