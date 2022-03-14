Miraç Çağrı Aktaş Mersin’de okurlarıyla buluştu

MERSİN (İHA) – Tüm Türkiye’de adını duyurmayı başaran, son dönemin sevilen yazarlarından Miraç Çağrı Aktaş, Mersin’de Palm City Alışveriş Merkezinde okurlarıyla buluştu.

Yazar Miraç Çağrı Aktaş, uzun bir aradan sonra geldiği Mersin’de okurlarıyla imza günüde bir araya geldi. Alışveriş Merkezinin ortak alanında son kitabı ‘Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar’ı okurları için imzaladı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Aktaş hayranlarıyla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi.