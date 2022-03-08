MIP, kadın istihdamını desteklemeye devam ediyor

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği’nde 7 kadın puantörün daha göreve başladığı bildirildi.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’den (MIP) yapılan açıklamada, şirketin, uzun vadeli stratejileri ile sadece operasyonel değil çevresel ve toplumsal kalkınmayı da destekleyecek çalışmalarıyla örnek olmaya devam ettiği kaydedildi. Bu kapsamda, sektörün ve şehrin ekonomik büyümesine paralel artan iş gücü ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan MIP’in, kadın istihdamını da desteklemeye özen gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, dünya genelinde yüzde 2 olan denizcilik sektöründeki kadın istihdam oranını yüzde 5’lere taşımayı başaran MIP’in, kadın vinç operatörlerinden sonra 7 kadının puantör göreviyle iş gücüne katılmasını sağladığı bildirildi.

3 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, fırsat eşitliği ilkesiyle kadının iş hayatında daha fazla söz sahibi olması için Türkiye Kadın Girişimciler Derneği iş birliğiyle önemli projeler geliştirdiklerini belirterek, ekonomik olarak güçlenen kadınların iş hayatının her alanında yer almasını sağlayacak projelere devam etmek arzusunda olduklarını söyledi. Daele, “Yoğunlaştığımız en önemli konulardan biri kadın istihdamıdır. Yönetim kurulumuzun 3 üyesi kadındır. Önceki yıllarda Türkiye’nin ilk 4 kadın vinç operatörünü sektöre kazandırmıştık. Şu anda gayet başarılı bir şekilde görevlerini yapmaktalar. Son olarak 7 kadın çalışanımızı puantör olarak operasyonlarımızda görevlendirdik. Önümüzdeki süreçte kadın çalışan sayımızı arttırmaya çalışırken, aynı zamanda kadınların üstleneceği meslekleri de çeşitlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

"Kadın Konuk Evi Projesi’nin inşasına yakın zamanda başlayacağız"

Doğrudan 3 binin üzerinde kişiye, dolaylı olarak 25 bin kişiye istihdam sağlayan MIP’in gerek oluşturacağı istihdamla gerekse sosyal sorumluluk projeleriyle Mersin’e ve Türkiye’ye daha fazla katkı yapma çabasında olduğunu ifade eden Johan Van Daele şunları söyledi:

“Akdeniz Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilecek olan ’Kadın Konuk Evi Projesi’nin inşasına yakın zamanda başlamak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kadın Konuk Evi’nin ihtiyaç halinde Mersin kadınları için güvenli bir liman olacağına inanıyoruz. MIP olarak Mersin’le birlikte büyümeyi önemsiyoruz. Ekonomiye kattığımız değer ortadadır. Aynı bakış açısıyla paydaşlarımıza, kentimize, çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirerek toplum refahı için yaptığımız çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm dünya kadınlarının bu özel gününü en içten dileklerimle kutlarım.”