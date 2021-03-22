Miniklere satranç eğitimi turnuvayla son buldu

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle, 5 ve 6 yaşındaki çocuklara yönelik verilen temel düzey satranç eğitimi yapılan turnuva ile sona erdi. Minikler, eğitim sonu sertifikalarını ve madalyalarını Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in elinden aldı.

Yenişehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 0-3 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi Projesinin devam ettiği Yenişehir Belediyesi Akademi’de çocukların gelişimine yönelik kurs ve eğitimler de veriliyor. Geçtiğimiz ay kurduğu robotik kodlama atölyesinde 6-10 yaş arası çocukları erken yaşlardan itibaren araştırma ve tasarım yapmaya teşvik eden Yenişehir Belediyesi, çocuklara zihinsel gelişimlerine katkı sunacak satranç eğitimini de verdi. Yenişehir Belediyesi 5 hafta süren satranç eğitimlerini tamamlayan çocuklar için 18 Mart Çanakkale Zaferi Satranç Turnuvası düzenledi.

"Başladıkları işi sonlandırmayı ve vazgeçmemeyi öğrendiler"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, turnuvanın sonunda eğitimleri tamamlayan çocuklara sertifika ve madalyalarını verdi. Başkan Özyiğit, “Çocuklarımızın eğitim süreçlerini tamamlamaları ve birinci seviye eğitim sertifikası almaya hak kazanmaları bizim için gurur vesilesi. Çünkü onlar erken yaştan itibaren başladıkları işi sonlandırmayı ve vazgeçmemeyi öğrendi. Onların attığı bu küçük adım gelecekteki başarılarının habercisidir. Çocuklarımızın satranç eğitimlerine katkı sunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, öğretmenlerimize ve eğitim yuvası Yenişehir Belediyesi Akademi personeline teşekkür ediyorum.” dedi.